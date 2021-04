Nächste Unterstützungen:

15.102/15.111

15.026-15.037

14.974

Nächste Widerstände:

15.302/15.312

15.421

15.911/16.000

Der Index befindet sich im Rahmen des intakten Aufwärtstrends im Konsolidierungsmodus und zollt damit der Überkauftheit nach der jüngsten Rally Tribut. Zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst mit einer Verletzung der nächsten Supportzone bei aktuell 15.102/15.111 Punkten. In diesem Fall wäre der Übergang in eine deutlichere Korrekturphase einzuplanen. Potenzielle Abwärtsziele lauten dann 15.026-15.037 Punkte und 14.974 Punkte. Auch ein ausgedehnter Pullback in Richtung der bedeutenderen Supportzone bei 14.804/14.845 Punkten würde den übergeordneten Aufwärtstrend nicht gefährden. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines nachhaltigen Anstieges über die nächste relevante Widerstandszone bei 15.302/15.312 Punkten, um ein Anschlusskaufsignal zu generieren. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 15.421 Punkte und 15.911/16.000 Punkte.