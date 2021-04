Die Aktie von PayPal Holdings (WKN: A14R7U) hatte im März 2020 bei 82,07 USD ein bedeutendes Tief markiert. Der dort gestartete Bullenmarkt führte zu einem rasanten Kursanstieg um in der Spitze 277 Prozent. Ausgehend vom am 16. Februar bei 309,14 USD verzeichneten Rekordhoch, ging der Wert in den Korrekturmodus über. Im Rahmen der dreiwelligen abc-Korrektur traf er schließlich an einem mittelfristig relevanten Supportcluster am 5. März auf Nachfrage und initiierte eine Gegenbewegung. Mit dem zweiten Kursschub hellte sich das technische Bild gestern weiter auf. Die Notierung überwand mehrere relevante Hürden und kletterte begleitet von ordentlichem Volumen auf ein 5-Wochen-Hoch. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele lauten 268,91 USD und 276,27-279,02 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone würde ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Rekordhoch wahrscheinlich machen. Eine zwischengeschaltete Hürde befindet sich dann bei 285,46-293,94 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt das Papier über potenzielle nächste Supportbereiche bei derzeit 254,92-256,43 USD und 245,23-247,19 USD. Darunter käme es zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Mittelfristig bearish würde es erst unterhalb der kritischen Zone bei 222,40-230,37 USD.