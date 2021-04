Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag nach einem lustlosen Geschäft die positiven Vorzeichen. Veröffentlichte Februar-Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie sowie im deutschen Maschinen- und Anlagenbau zeichneten ein positives Bild für die heimische Konjunktur. Der DAX schloss 0,17 Prozent fester bei 15.203 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 0,45 und 0,88 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 53 Gewinner und 43 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 54 Prozent. Gesucht waren vor allem die Sektoren Konsum und Versorger. Unter Druck standen hingegen vor allem Automobilwerte und Banken. Delivery Hero stieg als stärkster Wert im DAX um 2,50 Prozent. Adidas und RWE verbesserten sich dahinter um 2,31 und 2,12 Prozent. Covestro hielt mit einem Minus von 2,38 Prozent ohne Nachrichten die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street konnten die Indizes trotz schwächer als erwarteter Daten vom US-Arbeitsmarkt zulegen. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,17 Prozent auf 33.504 Punkte vor. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,04 Prozent auf 13.759 Zähler nach oben. 60 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im grünen Bereich. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Es gab 245 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich neun Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+1,44%) mit weitem Abstand die Nase vorne. Auf der Negativseite ragten Energiewerte (-1,30%) heraus. Apple zog als stärkster Wert im Dow um 1,92 Prozent an. Am Devisenmarkt litt der US-Dollar unter den schwachen Konjunkturdaten. EUR/USD stieg bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,38 Prozent auf 1,1914 USD und konnte damit die 200-Tage-Linie überwinden. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um vier Basispunkte auf 1,64 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,09 Prozent nach auf 207,35 Punkte. Der S&P Future notierte zuletzt 0,07 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Februar. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von OMV und Süss Microtec.