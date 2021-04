Nächste Unterstützungen:

15.102/15.111

15.026-15.037

14.974

Nächste Widerstände:

15.248

15.302/15.312

15.415/15.421

Die Bullen bleiben kurzfristig in einer guten Position, solange die Supportzone bei 15.102/15.111 Punkten nicht nachhaltig unterschritten wird. Sie resultiert aus der Kurslücke (Gap) vom 6. April und dem 23,6%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle vom Zwischentief bei 14.423 Punkten. Ein Rutsch unter die genannte Zone würde hingegen für den Übergang in eine Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 15.026-15.037 Punkte und 14.974 Punkte sprechen. Die nächste relevante Hürde lässt sich heute bei 15.248 Punkten ausmachen. Ein signifikanter Anstieg darüber insbesondere per Stundenschluss würde das Rekordhoch bei 15.312 Punkten wieder in den charttechnischen Blick rücken. Dessen Überwindung würde schließlich ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten Aufwärtstrends mit nächstem Ziel bei 15.415/15.421 Punkten generieren.