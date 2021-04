Der Nasdaq 100 hatte nach dem Corona-Crash-Tief im März vergangenen Jahres bei 6.772 Punkten eine V-förmige Rally gestartet. Im Juni gelang dem technologielastigen Index die Überwindung des aus dem Februar stammenden Rekordhochs bei 9.737 Punkten und damit die Bestätigung des langfristigen Haussetrends. Zuletzt hatte er am 16. Februar ein Allzeithoch bei 13.880 Punkten markiert und war anschließend in eine Korrekturphase übergegangen. Seit dem dabei gesehenen mehrwöchigen Kursrutsch um rund 12 Prozent bis auf ein Tief bei 12.208 Punkten befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Der jüngste Kursschub vom Zwischentief bei 12.628 Punkten beförderte die Notierung dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Am Freitag näherte sie sich schließlich der Bestmarke vom Februar wieder bis auf Rufweite an. Eine Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Kurzfristig relevante Supportbereiche befinden sich bei 13.649-13.675 Punkten und 13.533 Punkten. Darunter wäre ein deutlicher Rücksetzer in Richtung 13.333 Punkte oder 13.167-13.256 Punkte zu erwarten. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer signifikanten Eintrübung der technischen Ausgangslage mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 12.628 Punkte und der mittelfristig kritischen Marke von 12.208 Punkten. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über die aktuelle Hürde bei 13.880 Punkten per Tagesschluss. Potenzielle nächste Ziele ergeben sich im Erfolgsfall aus Fibonacci-Extensionsmarken bei 14.334 Punkten und 14.518 Punkten. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 14.913 Punkte vorstellbar.