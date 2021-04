Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte ausgehend vom im Jahr 2017 bei 129,90 EUR markierten Allzeithoch eine Baisse gestartet, die sie bis auf ein im März vergangenen Jahres gesehenes 7-Jahres-Tief bei 62,24 EUR zurückwarf. Nach einer ersten Erholungswelle bis auf 95,14 EUR und einer dreiwelligen Korrektur bis auf 81,40 EUR befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Der dynamische Anstieg der vergangenen Wochen beförderte das Papier des Konsumgüterherstellers über die Nackenlinie einer langfristigen inversen Kopf-Schulter-Formation und zuletzt auch über den kritischen Horizontalwiderstand bei 97,80 EUR bis auf ein 3-Jahres-Hoch bei 99,50 EUR. Das langfristige Chartbild hat sich somit deutlich aufgehellt. Perspektivisch ergibt sich Kurspotenzial in Richtung 123,75-129,90 EUR. Allerdings ergeben sich im kurzfristigen Zeitfenster von Seiten der markttechnischen Indikatoren Warnsignale für eine mögliche Konsolidierung oder Korrektur. Ein Rutsch unter 97,80 EUR wäre als erste preisliche Bestätigung für einen Rücksetzer in Richtung der Supportzone bei 93,68-95,23 EUR aufzufassen. Solange diese Zone nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt das mittel- und langfristige Chartbild bullish zu werten. Darunter wäre zunächst eine Korrekturausdehnung in Richtung 88,31-90,56 EUR einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss über 99,50 EUR unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung 101,45 EUR freisetzen. Darüber befinden sich wichtige Hürden bei 104,10/106,05 EUR und 113,80 EUR. Am 16. April veranstaltet der Konzern seine Hauptversammlung. Der Bericht für das erste Quartal wird für den 6. Mai erwartet.