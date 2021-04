Der deutsche Aktienmarkt setzte zum Wochenstart seine Verschnaufpause auf hohem Niveau fort. Der DAX schloss 0,12 Prozent tiefer bei 15.215 Punkten. MDAX und TecDAX gaben um 0,80 respektive 0,84 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 30 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Gegen den Trend zeigten sich vor allem Autowerte und Versorger von der freundlichen Seite. Zur Schwäche neigten derweil die Sektoren Industrie, Einzelhandel und Technologie. Daimler gewann an der DAX-Spitze ohne Nachrichten 1,42 Prozent hinzu. E.ON und BMW verbesserten sich dahinter um 1,32 und 1,08 Prozent. Siemens Energy, MTU und Infineon verloren am anderen Ende des Indextableaus 1,18 bis 2,83 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,16 Prozent tiefer bei 33.745 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,18 Prozent auf 13.819 Zähler. Kursgewinner und Verlierer hielten sich an der NYSE zahlenmäßig die Waage. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 60 Prozent. Es gab 305 neue 52-Wochen-Hochs und 17 Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren zyklische Konsumwerte und Immobilienaktien am stärksten gesucht. Deutliche Schwäche zeigten hingegen Energiewerte, Technologietitel und Kommunikationsdienstleister. Die NVIDIA-Aktie stand mit einem Kurssprung um 5,62 Prozent im Anlegerfokus und attackiert damit erneut das aus dem Februar stammende Rekordhoch. Der Entwickler für Grafikprozessoren hatte seinen ersten Hauptprozessor für Rechenzentren vorgestellt und greift damit den Platzhirsch Intel an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh trotz etwas schwächer als erwartete Exportdaten aus China überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,55 Prozent auf 206,50 Punkte. Der Nikkei 225 zog nach erfreulichen Auftragsdaten für den Maschinenbau um 0,75 Prozent an. In Hongkong blieb die Aktie von Alibaba den zweiten Tag in Folge gesucht, gab jedoch im Handelsverlauf einen Großteil der Gewinne wieder preis. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.232) ein Handelsstart moderat im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sowie auf die Verbraucherpreisdaten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von LVMH und Deutsche Euroshop.