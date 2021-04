Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der enttäuschend ausgefallene ZEW-Index für den April wurde damit von den Anlegern weitgehend ignoriert. Er war von zuvor 76,6 auf 70,7 Punkte gefallen, während Experten im Schnitt mit einem Anstieg auf 79,5 Zähler gerechnet hatten. Der DAX stieg um 0,12 Prozent auf 15.234 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 0,59 und 0,96 Prozent an. In den drei Indizes gab es 61 Gewinner und 36 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 63 Prozent. Stark gesucht waren die Sektoren Einzelhandel und Software. Auffällige Schwäche zeigten derweil Telekommunikationswerte und Banken.

In den USA sind die Verbraucherpreise im März mit 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr noch deutlicher als die Prognosen gestiegen. Die Kernteuerung lag jedoch mit 1,6 Prozent noch klar unterhalb des Zielniveaus der Notenbank Fed. An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 0,20 Prozent schwächer bei 33.677 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,32 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei 4.142 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss nach dem Überwinden des Februar-Hochs 1,20 Prozent höher auf einer neuen Bestmarke bei 13.986 Zählern. 50 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursverluste und lediglich 47 Prozent Kursgewinne. Auch das Abwärtsvolumen überwog in dieser Höhe. Es gab 239 neue 52-Wochen-Hochs und 16 Tiefs. Gestützt wurden die Technologiewerte vor allem von sinkenden Anleiherenditen. Die vielbeachtete Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um fünf Basispunkte auf 1,64 Prozent ab. Gegen den Trend schwach zeigten sich vor allem Finanzwerte vor dem Start der Bilanzsaison in dieser Woche. Der US-Dollar wertete nach den Inflationsdaten gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Gold stieg an der Comex um 0,76 Prozent auf 1.746 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte boten heute früh ein uneinheitliches Bild. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,54 Prozent auf 207,04 Punkte. Der S&P Future notierte 0,07 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.287) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hella, JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo. Covestro und SAP hatten bereits gestern Abend nach Handelsschluss ihre Prognosen für das Gesamtjahr angehoben und stehen daher ebenfalls im besonderen Anlegerfokus.