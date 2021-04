Die Aktie von Goldman Sachs (WKN: 920332) bewegt sich ausgehend vom im März vergangenen Jahres bei 130,85 USD verzeichneten Mehrjahrestief in einem intakten Aufwärtstrend. Am 6. Januar gelang dem Wert der Ausbruch über das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2018 bei 275,31 USD. Nach einem Pullback an diesen Bereich haussierte das Papier bis auf eine am 18. März verzeichnete neue Bestmarkebei 356,85 USD und initiierte dort eine Korrekturphase. Nach einer ersten Abwärtswelle bis 317,72 USD startete zuletzt eine Gegenbewegung. Im gestrigen Handel reagierte die Notierung auf die Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen mit einem Anstieg auf ein 4-Wochen-Hoch bei 344,47 USD. Nach Gewinnmitnahmen verblieb die Aktie mit 335,35 USD jedoch noch in der Handelsspanne der beiden Vorwochen. Ein Tagesschluss oberhalb von 341,90 USD oder ein Intraday-Anstieg über 344,47 USD würde nun bullishe Anschlusssignale mit Ziel Rekordhoch senden. Ein nachhaltiger Break über 356,85 USD würde schließlich den intakten übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und weiteres Potenzial in Richtung zunächst 367,49/371,80 USD nahelegen. Kurzfristig kritisch ist der Support bei 324,18-325,96 USD. Ein Rutsch darunter würde eine zweite Abwärtswelle wahrscheinlicher werden lassen und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 317,72 USD und 305,34/309,41 USD mit sich bringen. Erst mit einem signifikanten Bruch der letztgenannten Unterstützungsregion käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.