Die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns Drägerwerk (WKN: 555063) hatte im August 2019 ein 9-Jahres-Tief bei 38,32 EUR markiert. Oberhalb dieses zyklischen Tiefpunktes gelang dem Wert eine übergeordnete Bodenbildung. Diese wurde mit dem nachhaltigen Anstieg über die wichtige Widerstandsregion 58,70-59,40 EUR im März 2020 bestätigt. In der Spitze haussierte die Notierung zügig bis auf ein 5-Jahres-Hoch bei 108,50 EUR. Ausgehend hiervon befindet sich das Papier in einer ausgeprägten Korrekturphase. Dabei konnte sich der Kurs innerhalb einer bedeutenden Unterstützungsregion bei 60,70 EUR stabilisieren. Mit dem gestrigen Kursschub nach der Vorlage von Geschäftszahlen hellte sich das mittelfristige Chartbild signifikant auf. Die Aktie formte begleitet von hohem Handelsvolumen eine lange bullishe Tageskerze, sprengte die kritischen Hürden bestehend aus 200-Tage-Linie und Reaktionshoch bei 72,20 EUR weg und haussierte auf ein 6-Monats-Hoch bei 76,55 EUR. Perspektivisch ergibt sich damit analytisches Kurspotenzial in Richtung 83,70 EUR. Zwischengeschaltete Ziele und potenzielle Widerstände lauten 76,59 EUR, 78,20-79,31 EUR und 81,10/81,50 EUR. Oberhalb der wichtigen Widerstandszone bei 89,10/90,24 EUR würde sich Anschlusspotenzial in Richtung 97,22 EUR und 108,50 EUR eröffnen. Mit Blick auf die Unterseite sollte der Bereich 70,61-72,70 EUR im Falle eines Rücksetzers als wirksame Unterstützung fungieren. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde die bullishe Aussage des gestrigen Ausbruches negiert. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb von 67,50 EUR und 65,85 EUR mit möglichem Ziel dann bei 60,70 EUR.