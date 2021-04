Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Gestützt wurde der Aufschwung von der Wall Street, wo sich die Rekord-Rally fortsetzte. Der DAX stieg um 0,30 Prozent auf 15.255 Punkte. Deutlicher nach oben tendierten MDAX und TecDAX mit Zugewinnen von 0,91 und 0,98 Prozent. In den genannten Indizes gab es 61 Gewinner und 35 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 67 Prozent. Stark gesucht waren die Sektoren Software und Einzelhandel. Banken und Versicherungen fielen hingegen durch Schwäche auf. Deutsche Wohnen belegte mit einem Plus von 2,96 Prozent die DAX-Spitze. Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem Beschluss festgestellt, dass der Berliner Mietendeckel verfassungswidrig sei. SAP profitierte weiter von den guten Vortageszahlen und kletterte um weitere 2,01 Prozent. Siemens Energy verlor als Schlusslicht nachrichtenlos 1,92 Prozent.

Die Wall Street wurde von einer Reihe positiv ausgefallener und besser als erwarteter US-Konjunkturdaten befeuert. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,90 Prozent auf eine neue Bestmarke bei 34.036 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte um 1,61 Prozent auf ein Allzeithoch bei 14.026 Zählern zulegen und bestätigte damit den jüngsten Ausbruch über die charttechnische Hürde des Februar-Hochs. 61 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen betrug 51 Prozent. 318 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance zeigten sich lediglich Energiewerte und Finanztitel schwächer. Am deutlichsten nach oben ging es mit den Sektoren Immobilien und Technologie. Letzterer profitierte von kräftig fallenden Anleiherenditen. Die Rendite zehnjähriger Treasuries sackte um acht Basispunkte auf ein 5-Wochen-Tief bei 1,56 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach robusten Konjunkturdaten aus China überwiegend von der schwachen Seite. BIP-Wachstum (+0,6% gg Vq) und Industrieproduktion (+26,5% yoy) in der zweitgrößten Volkswirtschaft blieben etwas hinter der Konsensschätzung zurück, während der Einzelhandelsumsatz (34,2% yoy) besser als erwartet ausfiel. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,22 Prozent auf 207,52 Punkte nach. Der S&P Future notierte zuletzt 0,08 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein Handelsstart im Plus (15.291) erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Baubeginne und Baugenehmigungen in den USA sowie auf den Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Morgan Stanley. Bereits gestern nach Xetra-Schluss hatten Heidelbergcement (nachbörslich: +1,5%) und Hellofresh (nachbörslich: +5,0%) ihre Quartalszahlen vorgelegt. Henkel, Vonovia und Covestro veranstalten heute ihre Hauptversammlungen.