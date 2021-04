Nächste Unterstützungen:

15.185

15.144

15.102-15.111

Nächste Widerstände:

15.282-15.312

15.415/15.421

15.637-15.911

Der Index verbleibt in einer Konsolidierung auf hohem Niveau im Rahmen des intakten übergeordneten Aufwärtstrends. Das kurzfristige technische Bild ist weiterhin neutral. Der Weg des geringsten Widerstands bleibt aufwärtsgerichtet. Gelänge ein Ausbruch über den aktuellen Widerstandsbereich bei 15.282-15.312 Punkten auf ein neues Rekordhoch, entstünde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal. Potenzielle Ziele auf der Oberseite lauten im Erfolgsfall 15.415/15.421 Punkte und 15.637-15.911 Punkte. Unterstützt ist der DAX als Nächstes bei 15.185 Punkten und 15.144 Punkten. Darunter wäre ein ernsthafter Test der kurzfristig kritischen Unterstützungszone bei aktuell 15.102-15.111 Punkten zu erwarten. Deren nachhaltige Unterschreitung würde den Übergang von der laufenden Konsolidierungsphase in eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 15.026-15.037 Punkte und 14.974 Punkte signalisieren.