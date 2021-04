Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und etablierte anschließend einen langfristigen Abwärtstrend. Bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR brach sie ein, bevor die Bullen das Ruder übernahmen. Dem Bruch der langfristigen Abwärtstrendlinie folgte zuletzt der Vorstoß an den Widerstandsbereich, der sich aus dem Hoch vom Januar 2018 bei 76,48 EUR ergibt. Nach mehrtägiger Konsolidierung gelang schließlich am Freitag der Ausbruch über diese wichtige Hürde per Tagesschluss auf ein 6-Jahres-Hoch. Bestätigungen für die Nachhaltigkeit des Ausbruches wären in Tagesschlusskursen oberhalb von 77,58 EUR und 78,00 EUR zu sehen. Potenzielle nächste Kursziele darüber lauten im Erfolgsfall 79,50 EUR und 85,50 EUR. Mit Blick auf die Unterseite wäre nun entweder ein Tagesschluss unter 75,88 EUR oder ein Intraday-Rutsch unter 75,11 EUR als Warnsignale für den möglichen Beginn einer ausgeprägten Konsolidierung oder Korrektur aufzufassen. Potenzielle Auffangbereiche lassen sich in diesem Fall bei 73,31 EUR und 70,93 EUR ausmachen. Erst unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer signifikanten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.