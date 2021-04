Am deutschen Aktienmarkt hatten zum Wochenausklang die Bullen das Sagen. Stützend wirkten starke Konjunkturdaten aus China. Der DAX schloss 1,34 Prozent fester bei 15.460 Punkten und damit auf einem neuen Rekordhoch. Auf Wochensicht kletterte er um 1,48 Prozent. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Zugewinne von 0,77 und 0,23 Prozent. In den drei Indizes gab es 70 Gewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. Stark gesucht waren vor allem Automobilwerte nach erfreulichen Geschäftszahlen von Daimler und Absatzzahlen von Volkswagen. Daneben standen Industrietitel und Banken hoch in der Anlegergunst. Siemens setzte sich ohne Nachrichten mit einem Plus von 3,97 Prozent an die DAX-Spitze. Daimler haussierte um 2,91 Prozent. Für die Aktie von Volkswagen ging es um 2,86 Prozent nach oben.

An der Wall Street setzte sich die Rally ebenfalls mit neuen Rekordständen fort. Der Dow Jones Industrial konnte um 0,48 Prozent auf 34.201 Punkte zulegen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent nach oben auf 14.042 Zähler. 54 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. 433 neuen 52-Wochen-Hochs standen 21 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Rohstoffwerte und Versorger am stärksten gesucht. Gegen den Trend stand hingegen der Energiesektor unter Druck.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Stützend wirkten starke und besser als erwartete Exportdaten aus Japan. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,14 Prozent auf 208,91 Punkte. Der S&P Future notierte zuletzt 0,13 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein Handelsstart im Plus (15.467) erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Makrodaten zur Veröffentlichung an. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Coca-Cola. Nach US-Börsenschluss legt IBM seine Quartalszahlen vor.