Nächste Unterstützungen:

15.312

15.272/15.282

15.228

Nächste Widerstände:

15.480

15.583/15.637

15.911

Der Weg des geringsten Widerstands bleibt aufwärtsgerichtet. Neben dem frischen Ausbruchssignal und dem hohen Momentum ist vor allem die Saisonalität bullish zu werten. Letztere liefert bis etwa Ende des Monats Rückenwind. Zugleich bleibt jedoch das Risiko von Rücksetzern deutlich erhöht. Der Index ist vom Stundenchart bis in den Wochenchart hinein betrachtet in den markttechnischen Indikatoren überkauft. Ferner bleibt die Situation in den Sentimentindikatoren ein Belastungsfaktor für die Rally. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten entsprechend engmaschig zur Gewinnsicherung nachgezogen werden. Mögliche nächste Kursziele und Hürden lauten 15.480 Punkte, 15.583/15.637 Punkte und 15.911 Punkte. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 15.312 Punkten, 15.272/15.282 Punkten und 15.228 Punkten. Darunter entstünde ein erstes Indiz für den Übergang in eine deutlichere Konsolidierung oder Korrektur.