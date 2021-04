Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart anfängliche Kursgewinne nicht über den Tag retten. Belastet von Gewinnmitnahmen, schloss der DAX nach zwischenzeitlicher Markierung eines Rekordhochs (15.502) 0,59 Prozent tiefer bei 15.368 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,49 respektive 0,40 Prozent. In den drei Indizes gab es 34 Gewinner und 63 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Gegen den Trend gesucht waren vor allem die Sektoren Pharma & HealthCare und Telekommunikation. Auffällige Schwäche zeigten Technologiewerte und Automobilaktien. E.ON kletterte ohne Nachrichten als bester DAX-Wert um 1,98 Prozent. Covestro büßte als Schlusslicht im Leitindex 4,65 Prozent ein.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf 34.078 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab um 0,95 Prozent auf 13.908 Zähler nach. 64 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Es gab 236 neue 52-Wochen-Hochs und 32 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance verzeichneten lediglich Immobilienwerte und HealthCare moderate Zugewinne. Schwächste Sektoren waren zyklischer Konsum und Technologie. Die Aktie von Coca-Cola konnte nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um 0,6 Prozent zulegen. Für die Papiere von Nvidia ging es um 3,5 Prozent abwärts, da Zweifel über ein Gelingen der Übernahme des Wettbewerbers Arm aufkamen. Der US-Dollar stand gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen unter Druck. EUR/USD kletterte um 0,47 Prozent auf ein 7-Wochen-Hoch bei 1,2036 USD und attackiert nun den charttechnischen Widerstand der 100-Tage-Linie. Gold gab an der Comex nach zwischenzeitlicher Markierung eines 2-Monats-Hochs um 0,56 Prozent auf 1.770 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,32 Prozent auf 208,48 Punkte nach. Besonders deutlich unter Druck stand der japanische Nikkei 225. Hier belastete der starke Yen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,20 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.387) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreise für März. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Danone, Johnson & Johnson, Procter & Gamble und Netflix (nach US-Börsenschluss). Bereits gestern nach US-Handelsschluss veröffentlichte IBM seine Quartalszahlen. Der Technologieriese konnte sowohl umsatzseitig als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen, was der Aktie im nachbörslichen Handel ein Plus von rund 3,1 Prozent bescherte. Auch BMW hatte nach Xetra-Schluss besser als erwartete Eckdaten präsentiert. Die Aktie des Autobauers wurde nachbörslich rund 1,3 Prozent höher gehandelt.