Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte ausgehend vom im März vergangenen Jahres verzeichneten Crash-Tief bei 2.192 Punkten eine dynamische Rally gestartet und dabei einen V-förmigen Boden ausgebildet. Der entsprechende Aufwärtstrend beförderte die Notierung bereits im August auf neue historische Höchststände. Die jüngste dynamische Impulswelle ließ sie bis auf ein Allzeithoch bei 4.191 Punkten ansteigen. Dort begann zum Wochenstart ein Rücksetzer. Im kurzfristigen Chartbild ist nun die gestern erreichte Supportzone bei 4.112/4.121 Punkten relevant. Ein Rutsch darunter, insbesondere per Tagesschluss, würde eine Ausdehnung der Korrekturphase mit möglichen nächsten Zielen bei 4.062/4.068 Punkten und 4.021/4.022 Punkten signalisieren. Zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der Supportzone bei 3.943-3.984 Punkten. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 3.854 Punkte und 3.723 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über die Hürde bei 4.191 Punkten, um eine unmittelbare Ausdehnung der übergeordneten Rally in Richtung der nächsten Fibonacci-Zielmarke bei 4.236 Punkten zu ermöglichen. Dort würde die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen erneut ansteigen.