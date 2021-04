Nachdem der Silberpreis im März vergangenen Jahres ein Dekadentief bei 11,64 USD ausgebildet hatte, übernahmen die Bullen das Ruder. Der dort etablierte dynamische Aufwärtstrend führte zum Ausbruch über die kritische Widerstandszone bei 18,92/18,95 USD und damit zur Aufhellung des langfristigen Chartbildes. Seit August befindet sich die Notierung innerhalb einer korrektiven Seitwärtsbewegung. Diese Stauzone erstreckt sich vom Korrekturtief bei 21,66 USD bis zum Anfang Februar verzeichneten 7-Jahres-Hoch bei 30,06 USD. Zuletzt konnte das Edelmetall nach einem Zwischentief bei 23,78 USD wieder deutlich über die steigende 200-Tage-Linie klettern sowie im gestrigen Handel schließlich die zuvor deckelnde 50-Tage-Linie überwinden und ein 7-Wochen-Hoch markieren. Kurzfristig würde nach dem dynamischen Anstieg eine Verschnaufpause nicht überraschen. Solange die Unterstützungszone 25,62-26,00 USD nicht unterschritten wird, bleiben die Bullen in einer aussichtsreichen Position für weitere Kursavancen in Richtung zunächst 26,92 USD, 27,66 USD und 28,33/28,57 USD. Ein nachhaltiger Break über die Widerstandsregion 29,86/30,06 USD per Wochenschluss würde ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal in Richtung 32,50 USD und 33,93-35,41 USD generieren. Unter 24,69 USD würde es bearish mit nächstem Ziel 23,53/23,78 USD.