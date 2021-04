Nächste Unterstützungen:

15.072-15.111

15.026/15.030

14.947

Nächste Widerstände:

15.213

15.236-15.271

15.312/15.338

Auf Basis des Tagescharts (hier nicht abgebildet) formte der Index eine Bullish-Harami-Kerze mit ausgeprägtem unterem Schatten. Per Tagesschluss (15.196) konnte zudem die Unterkante der Kurslücke vom 6. April bei 15.111 Punkten erneut verteidigt werden. Eine Ausdehnung der Erholung vom gestrigen Tief ist für den heutigen Handel zu favorisieren. Mit einem Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 15.213 Punkten würde die potenzielle Ziel- und Widerstandszone 15.236-15.271 Punkte in den Fokus rücken. Deren nachhaltige Überwindung per Stundenschluss würde das kurzfristige Chartbild deutlicher aufhellen und die Hürden bei 15.312/15.338 Punkten und 15.400/15.413 Punkten als mögliche Ziele aktivieren. Mit Blick auf die Unterseite ist die Supportzone 15.072-15.111 Punkte als kritisch zu werten. Darunter müsste eine deutliche Ausdehnung der übergeordneten Abwärtskorrektur in Richtung 14.804-14.845 Punkte eingeplant werden. Potenzielle zwischengeschaltete Auffangzonen befinden sich in diesem Fall bei 15.026/15.030 Punkten, 14.947 Punkten und 14.890-14.927 Punkten.