Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Der Wert hatte mit dem Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck am 5. April ein Kaufsignal generiert, dessen analytisches Mindestkursziel mittlerweile abgearbeitet wurde. Zuletzt ergab sich aus dem Anstieg über die Widerstandslinie entlang der mittelfristigen Hochpunkte am 16. April ein bullishes Anschlusssignal, welches eine Beschleunigung des dominanten Haussetrends indizierte. Der Anteilsschein erreichte am Freitag eine neue Rekordmarke bei 177,65 USD und konnte damit im Rahmen der am 25. März beim Zwischentief bei 92,93 USD gestarteten Impulswelle bereits um rund 91 Prozent zulegen. Kurzfristig erscheint das Papier mit Blick auf die extrem überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren anfällig für eine deutlichere Verschnaufpause. So notiert beispielsweise der RSI-Indikator auf Tagesbasis bei 85 Punkten und damit so hoch wie lediglich am 18. März vergangenen Jahres. Potenzielle nächste Unterstützungen lauten 162,07 USD und 140,79-143,65 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig per Tagesschluss unterboten wird, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend ungefährdet. Darunter wäre hingegen ein fortgesetzter Rücksetzer in Richtung 131,00 USD oder sogar 106,48-122,25 USD einzuplanen.