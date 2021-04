Diese Analyse wurde am 27.04.2021 um 08:33 Uhr erstellt.

Die Jenoptik-Aktie (WKN: A2NB60) war ausgehend vom im Jahr 2018 bei 39,54 EUR markierten Rekordhoch im Rahmen des anschließenden zyklischen Bärenmarktes bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 4-Jahres-Tief bei 12,99 EUR eingebrochen. Seither weist der Trend aufwärts. Dabei konnte der Wert bis auf ein im Februar gesehenes 2-Jahres-Hoch bei 30,22 EUR vorstoßen. Die dort gestartete Korrekturphase führte die Notierung bis knapp über das bedeutende Supportcluster aus 200-Tage-Linie und primärer Aufwärtstrendlinie zurück. Nach der Ausformung einer bullishen Hammer-Kerze am 16. April strebt der Anteilsschein wieder nordwärts. Im gestrigen Handel schraubte er sich begleitet von hohem Handelsvolumen über die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 50 Tage und sieht sich nun der korrektiven Abwärtstrendlinie bei heute 27,31 EUR gegenüber. Ein Tagesschluss oberhalb des knapp darüber befindlichen Reaktionshochs bei 27,38 EUR würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Der charttechnische Fokus würde sich im Erfolgsfall dann auf potenzielle Ziele und Hürden bei 28,64/29,07 EUR und 30,22 EUR richten. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke würde schließlich auch die mehrjährige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch gebrochen, was zu einer weiteren Aufhellung des übergeordneten Chartbildes führen würde. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei aktuell 24,80-25,06 EUR als kritisch zu werten. Darüber bleiben die Bullen im Vorteil. Darunter entstünden hingegen unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 23,50/23,64 EUR.