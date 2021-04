Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenauftakt trotz eines schwächer als erwarteten Anstiegs im vielbeachteten ifo-Index die positiven Vorzeichen. Der Stimmungsindikator verbesserte sich im April von zuvor 96,6 auf 96,8 Punkte. Die Konsensschätzung hatte auf 97,4 Punkte gelautet. Der DAX schloss 0,10 Prozent fester bei 15.296 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 0,81 und 0,47 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 62 Gewinner und 34 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Stark gesucht waren vor allem Bankwerte. MTU, Deutsche Bank und Covestro zeigten als stärkste DAX-Werte nachrichtenlose Aufschläge von 2,10 bis 2,85 Prozent. Deutsche Börse verlor als Schlusslicht im Leitindex 1,13 Prozent.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,18 Prozent auf 33.982 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 konnte sich jedoch um 0,17 Prozent auf 4.188 Punkte verbessern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,60 Prozent nach oben auf 14.026 Zähler. 60 Prozent der Werte an der NYSE endeten im grünen Bereich. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. Es gab 396 neue 52-Wochen-Hochs und 16 Tiefs. Stärkste Sektoren waren Energie und Rohstoffe. Am schwächsten tendierten nicht-zyklische Konsumwerte und Versorger. Die Aktie des Kupfer- und Goldproduzenten Freeport-McMoRan haussierte um 6,87 Prozent und nahm damit die Spitzenposition im S&P 500 ein. Kupfer an der Comex stieg um 2,54 Prozent auf 4,45 USD und damit den höchsten Stand seit 2011. Die Notierung befindet sich nach einem Anstieg um rund 26 Prozent seit Jahresbeginn nun in unmittelbarer Rufweite zum Rekordhoch (4,63 USD). Auch Platin (+1,28%) und Palladium (+2,63%) blieben stark gesucht, wobei Palladium ein Allzeithoch bei 2.950 USD markieren konnte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 0,45 Prozent auf 208,16 Punkte. Die Bank of Japan beließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Die Wachstumserwartungen hob die Notenbank an, während sie ihre Inflationserwartungen senkte. Der Nikkei 225 endete 0,46 Prozent schwächer. Der S&P Future notierte zuletzt 0,18 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.298) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des US-Verbrauchervertrauens (Conference Board) für den April. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von UBS, BP, UPS, General Electric und 3M. Nach US-Börsenschluss stehen Alphabet und Microsoft mit ihren Quartalszahlen im Fokus. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street hatte der Elektroautobauer Tesla Zahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt und konnte den bislang höchsten Quartalsgewinn (438 Mio. USD) in seiner Geschichte vorweisen. Die Aktie sackte im nachbörslichen US-Handel dennoch rund 2,5 Prozent ab.