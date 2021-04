Der deutsche Aktienmarkt bot am Dienstag ein gemischtes Bild. Laut Beobachtern übten sich die Anleger im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung der Fed in Zurückhaltung. Der DAX schloss 0,30 Prozent schwächer bei 15.249 Punkten. MDAX und TecDAX sahen moderate Aufschläge von 0,05 und 0,07 Prozent. In den drei Indizes gab es 47 Gewinner und 50 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 60 Prozent. Gesucht waren Banken, Transportwerte und Technologietitel. Schwach tendierten derweil vor allem Einzelhandelswerte, Chemietitel und Versicherungen.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial prozentual unverändert bei 33.985 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 13.960 Zähler. Kursgewinner (1.637) und Verlierer (1.649) hielten sich an der NYSE die Waage. Das Aufwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Es gab 247 neue 52-Wochen-Hochs und zwölf Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance konzentrierten sich die Aufschläge auf Energieaktien, Finanzwerte und Industrietitel. Sehr schwach tendierten hingegen Versorger und HealthCare. UPS haussierte als stärkster Wert im marktbreiten S&P 500 nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 10,42 Prozent. Tesla-Papiere reagierten auf die am Vorabend veröffentlichte Bilanz mit einem Minus von 4,53 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,09 Prozent auf 208,23 Punkte nach. Nach besser als erwarteten Einzelhandelsumsätzen in Japan verbesserte sich der Nikkei 225 um 0,21 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt 0,13 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.267) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsentscheidung sowie vor allem auf die anschließende Pressekonferenz. Experten erwarten keine Änderung der Geldpolitik, werden jedoch die Äußerungen der Währungshüter auf mögliche Hinweise auf ein schneller als bislang eingepreistes Rückführen der ultralockeren Geldpolitik abklopfen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Bank, Covestro und Boeing. Nach US-Börsenschluss legen Facebook und Apple ihre Zahlenwerke vor. Bereits gestern nach der Schlussglocke konnte die Google-Mutter Alphabet mit ihren Geschäftszahlen überzeugen. Die Aktie haussierte im nachbörslichen Handel um rund 4,3 Prozent. Der Konzern steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 34 Prozent. Der Gewinn sprang von 6,8 auf 17,9 Milliarden USD. Ebenfalls nachbörslich im Blick mit Zahlen standen Microsoft (nachbörslich: -2,6%), Visa (nachbörslich: +1,1%), Texas Instruments (nachbörslich: -2,6%), Starbucks (nachbörslich: -1,7%) und Amgen (nachbörslich: -3,4%).