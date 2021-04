Nächste Unterstützungen:

15.187

15.140/15.149

15.072-15.111

Nächste Widerstände:

15.265-15.273

15.313-15.338

15.400-15.413

Das kurzfristige Chartbild bleibt neutral zu werten. Der Index handelt seit mittlerweile vier Handelstagen volatil seitwärts in einer Range von 179 Punkten. Dabei steht die übergeordnete Aufwärtstrendlinie vom Tief am 26. Februar zur Disposition. Nächste Widerstände lassen sich heute bei 15.265-15.273 Punkten und 15.313-15.338 Punkten ausmachen. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde sich im kurzfristigen Zeitfenster ein bullishes Signal mit nächstem Ziel bei 15.400-15.413 Punkten ergeben. Dessen Überwindung würde das Zwischenhoch bei 15.460 Punkten sowie das Rekordhoch bei 15.502 Punkten erneut in den Fokus rücken. Die Überwindung der letztgenannten Marke würde schließlich den längerfristigen Aufwärtstrend bestätigen mit nächsten möglichen Zielen bei 15.564 Punkten und 15.619-15.666 Punkten. Relevante nächste Unterstützungen befinden sich bei 15.187 Punkten und 15.140/15.149 Punkten. Deutlicher eintrüben würde sich das Chartbild unterhalb der Supportzone bei 15.072-15.111 Punkten. Eine deutliche Ausdehnung der Abwärtskorrektur vom Rekordhoch wäre dann zu favorisieren. Als mögliches Primärziel würde dann der Bereich 14.804-14.898 Punkte in den Blick rücken. Darunter würden potenzielle Ausdehnungsziele bei 14.621 Punkten und 14.409 Punkten aktiviert.