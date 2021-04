Die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf (WKN: 520000) hatte im September 2019 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 117,25 EUR markiert. Im Rahmen einer anschließenden dreiwelligen Abwärtskorrektur rutschte sie bis zum März 2020 auf ein 4-Jahres-Tief bei 77,62 EUR. Nach einer Erholung bis auf 104,10 EUR erfolgte ein erneuter Test des Korrekturtiefs. Dort startete ein mehrwöchiger Erholungstrend, der weiterhin intakt ist. Gestern löste der Wert begleitet von hohem Handelsvolumen eine Konsolidierung bullish auf und markierte ein 3-Monats-Hoch bei 94,88 EUR. Anschließende Gewinnmitnahmen am dort befindlichen 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle ließ die Aktie wieder knapp unterhalb der 200-Tage-Linie (aktuell: 93,94 EUR) schließen. Die Widerstandszone bei 93,82-94,88 EUR ist kurzfristig kritisch. Gelänge ein Tagesschluss darüber, würde die primäre Abwärtstrendlinie bei aktuell 97,56 EUR in den charttechnischen Fokus rücken, deren nachhaltige Überwindung das erste Indiz für eine übergeordnete Trendwende zugunsten der Bullen liefern würde. Darüber würde ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 100,00 EUR und 102,11-104,10 EUR wahrscheinlich werden. Mit Blick auf die Unterseite sollte die Supportzone bei 90,32-91,31 EUR möglichst nicht mehr unterboten werden. Andernfalls wäre ein Rücksetzer in Richtung 88,28/88,48 EUR einzuplanen. Darunter entstünden Risiken in Richtung 86,96 EUR und 81,86 EUR.