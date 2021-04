Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte ein uneinheitliches Bild. Die Anleger hielten sich mit Blick auf die Fed-Sitzung am Abend überwiegend zurück. Der DAX verbesserte sich um 0,28 Prozent auf 15.292 Punkte. MDAX und TecDAX sahen hingegen Abschläge von 0,25 und 0,70 Prozent. In den drei Indizes gab es 41 Gewinner und 56 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog derweil mit 61 Prozent. Deutlich im Aufwind war der Bankensektor nach starken Geschäftszahlen der Deutschen Bank. Die Aktie haussierte an der DAX-Spitze um 10,70 Prozent auf ein 3-Jahres-Hoch bei 11,28 EUR. Delivery Hero überzeugte die Marktteilnehmer mit seinen Zahlen und seinem Ausblick ebenfalls, was der Aktie ein Plus von 9,37 Prozent einbrachte.

Die US-Notenbank Fed ließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Auf das Kursgeschehen wirkte sich die Entscheidung kaum aus. An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial 0,48 Prozent auf 33.820 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 fiel um 0,42 Prozent auf 13.902 Zähler. Die Marktbreiteindikatoren spiegelten die Schwäche in den Indizes nicht wider. 56 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Es gab 311 neue 52-Wochen-Hochs und 20 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Energiewerte klar die Nase vorne, gefolgt von Kommunikationsdienstleistern und Finanzwerten. Am schwächsten tendierte der Technologiesektor. Am Devisenmarkt gab der US-Dollar nach der Fed-Entscheidung gegenüber allen anderen Hauptwährungen nach. Der Dollar-Index fiel auf ein 2-Monats-Tief bei 90,58 Punkten. EUR/USD kletterte um 0,27 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 1,2123 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index kletterte um 0,59 Prozent auf 708,15 Punkte. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte nach der ersten Rede von US-Präsident Joe Biden an die Nation vor den beiden Kammern des Kongresses zuletzt 0,56 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.324) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf deutsche Inflationsdaten und BIP-Daten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es eine Flut von Geschäftszahlen unter anderem von BASF, Lufthansa, Airbus, Shell, Unilever, Total, Caterpillar, Merck & Co und McDonald’s. Nach US-Börsenschluss legen Amazon und Twitter ihre Zahlenwerke vor. Bereits gestern nach der Schlussglocke hatten Apple (nachbörslich: +2,3%), Facebook (nachbörslich: +6,2%), Qualcomm (nachbörslich: +5,2%), Ebay (nachbörslich: -6,2%) und Ford (nachbörslich: -3,2%) mit ihren Quartalsbilanzen im Anlegerfokus gestanden.