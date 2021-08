Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Zuge der Corona-Krise war sie ausgehend vom im Februar vergangenen Jahres verzeichneten Rekordhoch bei 149,00 EUR bis auf ein im März gesehenes Tief bei 79,35 EUR abgestürzt. Die anschließende Rally beförderte den Wert bis auf ein am 30. November markiertes neues Allzeithoch bei 190,70 EUR. Nach einer ausgeprägten Korrekturphase formte er einen mehrwöchigen Doppelboden oberhalb des Korrekturtiefs bei 147,45 EUR und konnte nachfolgend die 200-Tage-Linie sowie die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch aus dem Weg räumen. Nach einem Rücksetzer an die Trendlinie strebt die Aktie wieder an die Hürde des durch einen bearishen Shooting Star im Kerzenchart markierten Rallyhochs bei 174,90 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde ein bullishes Anschlusssignal senden mit potenziellen nächsten Zielen bei 180,49 EUR, 184,50 EUR und 190,70 EUR. Kurzfristig kritisch ist die Supportzone bei aktuell 164,96-166,70 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde das technische Bild deutlich eintrüben. Weitere Abgaben in Richtung zunächst 160,10-161,00 EUR wären dann einzuplanen. Das Unternehmen wird am 12. August seine Quartalszahlen präsentieren.