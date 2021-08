Der DAX zeigte am Freitag zur Eröffnung einen Kursrutsch, der ihn bis auf ein in der ersten Handelsstunde markiertes 3-Tages-Tief bei 15.441 Punkten absacken ließ. Am dort befindlichen Supportbereich setzten Schnäppchenkäufe ein. Der Index konnte sich bis zum späten Handel auf in der Spitze 15.614 Punkte erholen. Nach Gewinnmitnahmen schloss er bei 15.544 Punkten.