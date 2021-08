Diese Analyse wurde am 03.08.2021 um 08:26 Uhr erstellt.

Die Aktie von flatexDEGIRO (WKN: FTG111) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom Tief im März 2020, konnte der Wert in der Spitze um 463 Prozent zulegen. Ausgehend vom Rekordhoch bei 118,80 EUR, befindet sich der Anteilsschein des Online-Brokers im Korrekturmodus. Nach einer ersten Abwärtswelle und einer anschließenden mehrtägigen Gegenbewegung kam im gestrigen Handel erneut Verkaufsdruck auf. Die Aktie sackte bei hohem Volumen auf ein 4-Monats-Tief bei 84,55 EUR ab. Im charttechnischen Fokus als möglicher Auffangbereich befindet sich nun die steigende 200-Tage-Linie bei aktuell 82,38 EUR. Die Chance auf zumindest eine technische Gegenbewegung erscheint mit Blick auf die bereits deutlich überverkaufte Marktlage hoch. Darunter wäre eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 78,80 EUR, 76,40 EUR oder 71,90 EUR einzuplanen. Eine mögliche Erholung hätte Potenzial in Richtung 91,35 EUR und 94,19 EUR. Damit sich das technische Bild im kurzfristigen Zeitfenster deutlich aufhellt, müsste die solide Widerstandszone bei 98,35-103,40 EUR nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) aus dem Weg geräumt werden.