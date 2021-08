Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenauftakt klar die positiven Vorzeichen. Stützend wirkten eine freundliche Wall Street sowie erfreuliche Konjunkturdaten. Die Umsätze im deutschen Einzelhandel hatten sich im Juni weitaus besser entwickelt als von Experten prognostiziert. Der DAX schloss 0,15 Prozent fester bei 15.569 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Zugewinne von 0,67 und 0,99 Prozent. In den drei Indizes gab es 71 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Stark gesucht waren Technologieaktien, Konsumwerte und Industrieaktien. Die Aktie der Allianz sackte am DAX-Ende um 7,76 Prozent ab und belastete damit den Versicherungssektor sowie den Leitindex insgesamt. Der Versicherer sieht sich mit Ermittlungen des US-Justizministeriums und Schadenersatzklagen großer Investoren konfrontiert. Banken tendierten ebenfalls schwach. Infineon und adidas legten als stärkste DAX-Werte um 3,97 und 3,79 Prozent zu.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,27 Prozent tiefer bei 34.838 Punkten. Belastet wurde er von schwächer als erwarteten US-Konjunkturdaten, während die Hoffnung auf eine baldige Verabschiedung des Gesetzes zum historischen Infrastrukturpaket stützte. Der technologielastige Nasdaq 100 verabschiedete sich kaum verändert bei 14.964 Punkten aus dem Handel. An der NYSE gab es 1.549 Gewinner und 1.788 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Es gab 209 neue 52-Wochen-Hochs und 27 Tiefs.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Auf der Stimmung lastete eine mögliche weitere Regulierungsattacke der chinesischen Regierung auf Aktien aus dem Bereich Online-Gaming. Staatliche Medien hatten Online-Spiele als „geistiges Opium“ bezeichnet. Tencent brach in Hongkong um rund 10 Prozent ein. Netease verlor rund 12 Prozent. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,54 Prozent tiefer bei 199,55 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,26 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.575) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Infineon und BMW.