Nächste Unterstützungen:

15.424-15.542

15.264-15.317

15.049/15.092

Nächste Widerstände:

15.617

15.650-15.703

15.718

Die kurzfristige Ausgangslage bleibt weiterhin neutral. Der Index befindet sich in der Mitte einer kurzfristigen Trading-Range sowie zugleich auch innerhalb einer mittelfristigen Stauzone. Nächste Widerstände lassen sich aktuell bei 15.617 Punkten und 15.650-15.703 Punkten ausmachen. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würden die Bullen den technischen Vorteil erringen. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung 15.718 Punkte und anschließend 15.803/15.811 Punkte stünden in diesem Fall auf der Agenda. Darüber würde schließlich der übergeordnet intakte Aufwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel bei 15.900/15.925 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung nun über breites Supportcluster bei 15.424-15.542 Punkten. Darunter entstünde ein bearishes Kurzfrist-Signal mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.264-15.317 Punkten und 15.049/15.092 Punkten.