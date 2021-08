Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR, konnte sie in der Spitze um rund 268 Prozent zulegen. Nach dem Erreichen eines 20-Jahres-Hochs bei 37,31 EUR im März dieses Jahres ging der Wert in den Korrekturmodus über. Im gestrigen Handel testete er nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen den Widerstand der von diesem Hoch ausgehenden korrektiven Abwärtstrendlinie. Der Durchbruchsversuch scheiterte. Die sehr volatile Sitzung hinterließ im Tageschart einen Outside Day. Zur Generierung eines Kaufsignals ist ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 33,74 EUR erforderlich. Im Erfolgsfall entstünde Kurspotenzial in Richtung 34,80/35,40 EUR und anschließend 37,00/37,31 EUR. Kurzfristig kritisch ist nun der Supportbereich 31,22/31,61 EUR. Darunter wäre ein Wiedersehen mit der Unterstützungszone bei 29,79/30,22 EUR zu favorisieren. Deren nachhaltige Verletzung würde schließlich das übergeordnete Chartbild deutlicher eintrüben mit potenziellen nächsten Zielen bei 28,33/28,55 EUR und 27,26/27,45 EUR.