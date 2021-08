Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag nach einem lustlosen Handel am Ende kaum bewegt. Der DAX schloss 0,08 Prozent tiefer bei 15.555 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte notierte mit einem Abschlag von 0,23 Prozent bei 35.299 Punkten. Für den TecDAX ging es derweil um 0,06 Prozent nach oben auf 3.721 Zähler. Er erreichte damit das höchste Niveau seit Dezember 2000. In den drei genannten Indizes gab es 51 Gewinner und 46 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich dabei die Waage. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Konsumwerte, Telekommunikationsaktien und Werte aus dem Sektor Pharma & HealthCare am stärksten gesucht. Die schwächsten Sektoren waren Automobile, Versicherungen und Medien. FMC und Fresenius SE erholten sich als stärkste DAX-Werte nach dem jüngsten Einbruch um 3,45 respektive 2,95 Prozent. Die adidas-Aktie kletterte dahinter um 1,59 Prozent und konnte auf Intraday-Basis das Mitte Juli markierte Rekordhoch marginal überschreiten. Der fränkische Sportartikelhersteller wird am Donnerstag seine Quartalsbilanz präsentieren. BMW brach nach der Veröffentlichung solider Quartalszahlen um 5,16 Prozent auf ein 12-Wochen-Tief bei 80,52 EUR ein und hielt damit klar die rote Laterne im Leitindex. Händler verwiesen zur Begründung auf einen Margen-Ausblick, der unterhalb der Prognosen einiger Analysten liege. Charttechnisch nähert sich das Papier des Münchener Autobauers damit der steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 78,89 EUR an. Infineon notierte ebenfalls nach Zahlen 0,37 Prozent tiefer.

An der Wall Street überwogen zur Schlussglocke die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial gewann 0,79 Prozent auf 35.116 Punkte hinzu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,65 Prozent auf 15.061 Punkte nach oben. 57 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Es gab 165 neue 52-Wochen-Hochs und 33 Tiefs. Alle Sektoren bis auf Kommunikationsdienstleister (-0,45%) konnten deutliche Aufschläge verbuchen. Am kräftigsten aufwärts tendierten Energiewerte (+1,71%) und HealthCare (+1,39%).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,60 Prozent fester bei 201,83 Punkten. Gegen den Trend neigten die Aktien in Tokio zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt 0,10 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.599) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, Großbritannien und den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Energy, Commerzbank, Schaeffler, Sony und General Motors.