Nächste Unterstützungen:

15.424-15.516

15.264-15.317

15.049/15.092

Nächste Widerstände:

15.600-15.617

15.645

15.703

An der technischen Ausgangslage ergeben sich daher keine relevanten Veränderungen. Sowohl das kurzfristige als auch das mittelfristige Chartbild gestalten sich neutral. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 15.600-15.617 Punkten, 15.645 Punkten und 15.703 Punkten. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würden die Bullen den technischen Vorteil erringen. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung 15.718 Punkte und anschließend 15.803/15.811 Punkte stünden in diesem Fall auf der Agenda. Oberhalb von 15.811 Punkten (Rekordhoch) würde schließlich der übergeordnet intakte Aufwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel bei 15.900/15.925 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über breites Supportcluster bei 15.424-15.516 Punkten. Darunter entstünde ein bearishes Kurzfrist-Signal mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.264-15.317 Punkten und 15.049/15.092 Punkten.