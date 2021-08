Die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) bewegt sich ausgehend vom im Januar bei 34,48 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert nach dem Erreichen eines Jahrestiefs bei 21,58 EUR am 20. Juli eine technische Erholungsbewegung gestartet. Die dabei etablierte keilförmige Struktur löste er im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei hohem Volumen bearish auf. Das kurzfristige technische Bias favorisiert nun weiter fallende Notierungen, solange der Widerstandsbereich bei 23,68-24,11 EUR nicht überwunden wird. Ein nachhaltiger Rutsch unter die potenzielle nächste Ziel- und Unterstützungsregion bei 21,20-21,58 EUR würde den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen und weitere Abwärtsrisiken in Richtung 18,36 EUR mit sich bringen. Oberhalb von 24,11 EUR wäre hingegen eine weitere Erholungswelle in Richtung der fallenden 50-Tage-Linie (aktuell 24,86 EUR) und eventuell der Oberkante der Abwärtslücke vom 15. Juli bei 25,69 EUR möglich. Erst darüber käme es zu einer nennenswerten Aufhellung der mittelfristigen technischen Ausgangslage.