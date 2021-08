Der deutsche Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte deutliche Zugewinne. Stützend wirkten positiv überraschende Einkaufsmanagerindizes aus China, der Eurozone und den USA. Der DAX schloss 0,88 Prozent höher bei 15.692 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,52 und 1,11 Prozent. In den drei Indizes gab es 68 Gewinner und 28 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 57 Prozent. Stark gesucht war der Technologiesektor (+3,46%), gefolgt von den Sektoren Konsum (+2,87%) und Einzelhandel (+1,42%). Am schwächsten tendierten Banken (-0,80%) und Medienwerte (-0,56%). Infineon sprang an der DAX-Spitze um 4,40 Prozent nach oben. Der Wert profitierte von positiven Branchenvorgaben und brach die Abwärtstrendlinie vom April-Hoch. Dahinter konnten adidas und Siemens um 4,18 und 2,18 Prozent zulegen. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen verlor Siemens Energy als Schlusslicht 2,76 Prozent. Der Konzern hatte aufgrund der schwächelnden Windkrafttochter Siemens Gamesa sein Renditeziel für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 abgesenkt.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,92 Prozent bei 34.793 Punkten aus dem Handel. Als Belastungsfaktor wirkten schwache ADP-Arbeitsmarktdaten. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte hingegen um 0,14 Prozent auf 15.083 Zähler zulegen. 64 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. Es gab 163 neue 52-Wochen-Hochs und 41 Tiefs. Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar nach falkenhaften Aussagen von Fed-Vize Richard Clarida gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD fiel um 0,23 Prozent auf 1,1836 USD. Rohöl der US-Sorte WTI sackte nach überraschend gestiegenen Lagerbeständen um 3,61 Prozent auf 68,01 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,18 Prozent fester bei 201,53 Punkten. Gegen den Trend büßte der chinesische CSI 300 0,26 Prozent ein. Der S&P Future notierte zuletzt 0,14 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.675) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen Auftragseingang und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig steht eine Flut an Geschäftszahlen zur Veröffentlichung an. Aus dem DAX berichten Siemens, Deutsche Post, Merck KGaA, Bayer, adidas, Beiersdorf und Continental.