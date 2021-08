Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Die nach dem Corona-Crash beim Dekadentief im März 2020 bei 53,19 EUR gestartete dynamische Rally hatte das Papier des Industriekonzerns im Dezember über die Kursspitzen aus dem Jahr 2000 und 2017 auf neue Rekordstände befördert. Zuletzt erreichte die Notierung im April ein neues Allzeithoch bei 145,96 EUR und ging in den Korrekturmodus über. Im Bereich eines wichtigen Supportclusters bildete der Wert am 19. Juli bei 124,96 EUR das bisherige Korrekturtief aus. Mit der dynamischen Rückeroberung der steigenden 200-Tage-Linie meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Im gestrigen Handel brach die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit dem Anstieg über das Reaktionshoch bei 139,24 EUR den korrektiven Abwärtstrend. Begleitet von hohem Handelsvolumen, haussierte der Anteilsschein in der Spitze bis auf ein 11-Wochen-Hoch bei 144,00 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Als nächstes potenzielles Kursziel fungiert der Bereich 145,96/146,66 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde ein Anschlusskaufsignal mit möglichen nächsten Zielen bei 151,67/153,98 EUR und 158,94/162,62 EUR generieren. Kurzfristig würde mit Blick auf die Überkauftheit ein Rücksetzer in Richtung der Supportbereiche 138,22/139,24 EUR oder auch 136,82 EUR nicht überraschen. Ein Warnsignal für die Bullen entstünde unter 135,34 EUR.