Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag weitere Zugewinne verbuchen. Der DAX schloss 0,33 Prozent fester bei 15.745 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten um 0,68 respektive 1,50 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 72 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Stärkste Sektoren waren Software, Industrie und Versicherungen. Deutliche Schwäche zeigten derweil die Sektoren Konsum, Einzelhandel sowie Pharma & HealthCare. Auf der DAX-Spitze thronte die Aktie von Merck KGaA mit einem Plus von 6,83 Prozent. Sie erreichte damit ein neues Allzeithoch. Der Darmstädter Konzern hatte die Anleger mit seinen Quartalszahlen und einer erneuten Prognoseanhebung überzeugen können. Am anderen Indexende brach Bayer nach der Vorlage der Quartalsbilanz um 7,60 Prozent ein. Daneben veröffentlichten aus dem Leitindex auch Siemens (+2,60%), Continental (+1,04%), Deutsche Post (+0,12%) und adidas (-6,02%) ihre Zahlenwerke.

An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial um 0,78 Prozent auf 35.064 Punkte zu. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,65 Prozent auf 15.182 Punkte vor und konnte damit ein neues Rekordhoch markieren. 64 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im grünen Bereich. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 186 neuen 52-Wochen-Hochs standen 53 Tiefs gegenüber. Lediglich die Sektoren HealthCare und Rohstoffe verzeichneten Abschläge. Am stärksten gesucht waren Finanzwerte und Energiewerte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,34 Prozent tiefer bei 200,24 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.760) ein freundlicher Handelsstart erwartet.

Heute stehen von der Makroseite klar die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm-Payrolls) für den Juli um 14.30 Uhr im Fokus. Starke Kursausschläge im Umfeld der Veröffentlichung sollten eingeplant werden. Daneben stehen die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Juni auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Allianz, Vonovia und Covestro.