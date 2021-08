Diese Analyse wurde am 10.08.2021 um 08:31 Uhr erstellt.

Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) war ausgehend vom im Jahr 2018 bei 19,75 EUR markierten zyklischen Hoch bis auf ein im März 2020 erreichtes 3-Jahres-Tief bei 6,01 EUR abgestürzt. Im Rahmen des anschließend etablierten Aufwärtstrends gelang schließlich am 10. Juni dieses Jahres der Ausbruch über das 2018er-Hoch. Nach dem Markieren eines 10-Jahres-Hochs bei 23,56 EUR folgte ein Pullback an das Ausbruchsniveau. Dort erneut einsetzendes Kaufinteresse beförderte die Notierung zuletzt wieder in Richtung Verlaufshoch. Im gestrigen Handel bestätigte der Wert schließlich mit einem neuen Rallyhoch nach vorausgegangener Konsolidierung den primären Aufwärtstrend. Potenzielle nächste Rallyziele lassen sich bei 24,57/24,98 EUR und 25,86/25,88 EUR ausmachen. Darüber befinden sich weitere Extensionsziele bei 27,27 EUR und 28,58 EUR. Aus dem langfristigen Chartbild ergibt sich eine nächste historische Widerstandszone erst bei 31,80-34,08 EUR. Nächste Unterstützungen lauten 22,46 EUR und 21,21/21,41 EUR. Deutlicher eintrüben würde sich das technische Bild erst unterhalb von 19,75/19,84 EUR.