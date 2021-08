Diese Analyse wurde am 11.08.2021 um 08:33 Uhr erstellt.

Der TecDAX bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Eine mehrmonatige Konsolidierung unterhalb des Rallyhochs bei 3.606 Punkten konnte er im Juli nach oben auflösen und damit den primären Bullenmarkt mit einem neuen Dekadenhoch bestätigen. Im gestrigen Handel erreichte er intraday ein Hoch bei 3.875 Punkten. Anschließende Gewinnmitnahmen hinterließen eine bearish zu wertende Umkehrkerze im Tageschart. Da die Notierung zugleich eine relevante Fibonacci-Zielmarke abgearbeitet hat und die momentumbasierten Oszillatoren einen überkauften Zustand erreicht haben, muss eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Verschnaufpause unterstellt werden. Entsprechend sollten die Stops bestehender Trading-Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neu-Engagements auf der Long-Seite erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten lediglich in deutlichere Rücksetzer hinein interessant. Nächste Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche für den Fall eines Pullbacks befinden sich bei 3.777/3.792 Punkten, 3.741 Punkten und 3.659-3.700 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb von 3.875/3.892 Punkten eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 3.920-3.955 Punkte ermöglichen, bevor das Thema Konsolidierung/Korrektur erneut auf die Agenda rücken würde.