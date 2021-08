Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag trotz enttäuschender Konjunkturdaten moderate Zugewinne verbuchen. Der ZEW-Index war im August den dritten Monat in Folge auf nun 40,4 Punkte gefallen und bestätigte damit die am Vortag gemeldete gleiche Indikation in der Erwartungskomponente des sentix-Konjunkturindex. Experten hatten im Schnitt einen Rückgang von zuvor 63,3 auf lediglich 57,5 Punkte erwartet. Der DAX schloss 0,16 Prozent fester bei 15.771 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,68 und 0,18 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 60 Gewinner und 34 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 60 Prozent. Stark gesucht waren Werte aus den Sektoren Einzelhandel, Versicherungen und Versorger. Schwach tendierten derweil die Sektoren Technologie, Konsum und Transport. Munich Re zog nach der Vorlage der Quartalszahlen im DAX um 1,42 Prozent auf 240,05 EUR an und konnte damit die 200-Tage-Linie knapp zurückerobern. Covestro verbesserte sich an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 1,90 Prozent. Das Schlusslicht bildete adidas mit einem Minus von 1,34 Prozent. HelloFresh haussierte im MDAX nach der Präsentation der Geschäftszahlen um 9,22 Prozent. Shop Apotheke sprangen um 7,01 Prozent nach oben. Für die Aktie von Auto1 Group ging es aufgrund einer Platzierung um 3,36 Prozent abwärts.

In den USA wurde das Sentiment von der Zustimmung des Senats für das billionenschwere Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden gestützt. An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,46 Prozent höher bei 35.265 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor hingegen 0,52 Prozent auf 15.054 Punkte. 52 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 160 neuen 52-Wochen-Hochs standen 48 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Energiewerte und Rohstoffaktien am stärksten gesucht. Abgaben verzeichneten lediglich die Sektoren Immobilien, Technologie und HealthCare.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,12 Prozent fester bei 200,96 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,09 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.774) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von E.ON, Lanxess, Evotec, Thyssenkrupp, Salzgitter und Dialog Semiconductor.