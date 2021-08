Nächste Unterstützungen:

15.730

15.683-15.703

15.641

Nächste Widerstände:

15.803/15.811

15.900-15.928

15.982-16.018

Im charttechnischen Fokus bleibt damit die kritische Hürde bei 15.803/15.811 Punkten. Darunter bleiben das kurz- und mittelfristige Bias neutral. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde im Rahmen des übergeordneten Bullenmarktes ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung 15.900-15.928 Punkte, 15.982-16.018 Punkte oder 16.102-16.187 Punkte würden im Erfolgsfall möglich. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 15.730 Punkten und 15.683-15.703 Punkten. Unterhalb der letztgenannten Zone würde ein deutlicherer Pullback in Richtung 15.597-15.626 Punkte oder 15.424-15.493 Punkte wahrscheinlich.