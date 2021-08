Diese Analyse wurde am 12.08.2021 um 08:34 Uhr erstellt.

Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) war im Zuge des Corona-Crashs vom im Februar 2020 bei 192,80 EUR markierten Rekordhoch innerhalb eines Monats bis auf ein Mehrjahrestief bei 98,25 EUR eingebrochen. Die anschließende dynamische Erholungsrally beförderte das Papier bis auf ein im Juni 2020 gesehenes Hoch bei 166,80 EUR. Seither bewegt sich der Anteilsschein übergeordnet seitwärts oberhalb des 61,8%-Fibonacci-Retracements der Erholungsrally. Zuletzt meldeten sich die Bullen mit Blick auf das mittelfristige Chartbild zurück. Der Wert konnte dynamisch das Widerstandscluster bestehend aus der Eindämmungslinie vom Rekordhoch, der 100-Tage-Linie und der Reaktionshochs vom Juni und Juli aus dem Weg räumen. Nach kurzer Verschnaufpause setzte er den Kursaufschwung mit einem 3-Monats-Hoch fort. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden befinden sich bei 152,47 EUR und 156,68/158,25 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich das übergeordnete Chartbild deutlicher aufhellen. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung 163,06 EUR und 166,80/170,49 EUR würden in diesem Fall mittelfristig möglich. Unterstützt ist der Wert bei 147,50-148,15 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde ein Warnsignal an die Bullen senden. Mittelfristig kritisch ist der breite Support bei 139,45-144,45 EUR.