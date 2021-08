Nächste Unterstützungen:

15.803/15.811

15.754

15.725

Nächste Widerstände:

15.925

15.928-16.018

16.102-16.187

Der übergeordnete Aufwärtstrend wurde mit dem gestrigen Kursgeschehen bestätigt. In den charttechnischen Fokus rücken damit die noch ausstehenden potenziellen Kursziele bei aktuell 15.925 Punkten, 15.982-16.018 Punkten und 16.102-16.187 Punkten. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.803/15.811 Punkten per Stundenschluss würde nun bereits ein erstes Warnsignal an die Bullen senden. Eine anschließende Verletzung der Marke von 15.754 Punkten würde für einen fortgesetzten Rutsch in Richtung zunächst 15.725 Punkte und 15.665-15.703 Punkte sprechen. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Chartbild erst mit einem nachhaltigen Bruch der wichtigeren Supportregionen bei aktuell 15.600-15.620 Punkten und 15.424-15.493 Punkten.