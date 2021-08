Diese Analyse wurde am 13.08.2021 um 08:36 Uhr erstellt.

Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte ausgehend vom im Jahr 2017 bei 129,90 EUR markierten Allzeithoch eine Baisse gestartet, die sie bis auf ein im März vergangenen Jahres gesehenes 7-Jahres-Tief bei 62,24 EUR zurückwarf. Die anschließende dreiwellige Erholungsrally beförderte die Notierung bis auf ein im April dieses Jahres verzeichnetes 3-Jahres-Hoch bei 99,50 EUR. Der damit verbundene Anstieg über die Nackenlinie einer großen inversen Kopf-Schulter-Umkehrformation sowie über das Hoch aus dem Jahr 2019 bei 97,80 EUR erwies sich jedoch im Zuge des nachfolgend etablierten Abwärtstrends als Fehlausbruch. Die Aktie rutschte signifikant unter die 200-Tage-Linie bis auf ein wichtiges Fibonacci-Cluster bei 85,27 EUR. Die anschließende Gegenbewegung stieß zuletzt im Bereich der fallenden 50-Tage-Linie auf Widerstand. Der dort ausgebildete Bearish Harami im Kerzenchart wurde gestern mit einem Kursrutsch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt. Die dabei geformte High-Wave-Kerze signalisiert jedoch zugleich ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären auf dem nun erreichten Kursniveau. Kurzfristige Signale würden sich nun entweder mit einem Anstieg über die Hürde bei 88,42-88,96 EUR oder mit einer Verletzung des Supports bei 84,40-84,80 EUR (jeweils per Tagesschluss) ergeben. Ein Break über 88,96 EUR würde für eine zweite Erholungswelle in Richtung 90,17-91,36 EUR und eventuell 92,66 EUR sprechen. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der Zone 93,73-95,30 EUR käme es zu einer Aufhellung des übergeordneten Chartbildes. Unterhalb von 84,40 EUR würde hingegen ein fortgesetzter Rutsch in Richtung 80,87/81,40 EUR indiziert.