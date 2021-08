Nächste Unterstützungen:

15.876/15.887

15.803/15.811

15.754

Nächste Widerstände:

15.964

15.982-16.018

16.102-16.187

Die im späten Geschäft im Stundenchart geformte Hanging-Man-Kerze könnte einen Anlass für eine mehrstündige Verschnaufpause liefern. Ebenso ist jedoch eine unmittelbare Rally-Ausdehnung an das bereits in Rufweite befindliche nächste Kursziel bei 15.982-16.018 Punkten vorstellbar, falls das Hoch bei 15.964 Punkten überboten wird. Oberhalb von 16.018 Punkten würde schließlich der Bereich 16.102-16.187 Punkte als Zielzone in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite lässt sich eine nächste relevante Supportzone bei 15.876/15.887 Punkten ausmachen. Solange diese nicht per Stundenschluss unterboten wird, bleiben die Bullen heute in einer starken Position. Darunter wäre hingegen ein erneuter Pullback an die Ausbruchsregion 15.803/15.811 Punkte zu favorisieren.