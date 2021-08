Die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf (WKN: 520000) hatte im September 2019 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 117,25 EUR verzeichnet. Im Rahmen einer anschließenden dreiwelligen Abwärtskorrektur rutschte sie bis zum März 2020 auf ein 4-Jahres-Tief bei 77,62 EUR. Nach einer Erholung bis auf 104,10 EUR erfolgte ein erneuter Test des Korrekturtiefs. Dort startete ein mittelfristiger Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Der nachhaltige Ausbruch über die langfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch sowie das bullishe Kreuzen der überwundenen 200-Tage-Linie mit der 50-Tage-Linie (Golden Cross) hellten auch die übergeordnete technische Ausgangslage auf. Zuletzt hatte der Wert eine Abwärtskorrektur vollzogen, deren Tief von einer bullishen Doji-Kerze am 2. August bei 98,54 EUR markiert wurde. In Reaktion auf deutlich besser als vom Markt erwartete Quartalszahlen sprang die Notierung am Donnerstag auf ein 2-Jahres-Hoch bei 108,05 EUR. Am Freitag formte die Aktie unterhalb der damit erreichten wichtigen Hürde nach Gewinnmitnahmen einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages). Um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends zu generieren, bedarf es nun eines nachhaltigen Anstiegs über die aktuelle Widerstandszone 108,00-109,20 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde mittelfristig ein erneuter Vorstoß in Richtung der Bestmarke bei 117,25 EUR möglich. Ganz kurzfristig betrachtet würde ein Anstieg über das Freitagshoch bei 106,95 EUR für einen erneuten Anstieg in die kritische Region 108,00-109,20 EUR sprechen. Ein Tagesschluss unter dem Support bei 105,00 EUR würde hingegen einen möglichen Rücksetzer in Richtung 101,90 EUR indizieren. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen technischen Bildes käme es erst unterhalb des Reaktionstiefs bei 98,54 EUR. In diesem Fall wäre ein nachfolgender Test der 200-Tage-Linie (aktuell: 94,68 EUR) einzuplanen.