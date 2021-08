Nächste Unterstützungen:

15.683-15.703

15.601-15.632

15.574

Nächste Widerstände:

15.803/15.811

15.900-15.928

15.982-16.018

Die im Tageschart geformte Kerze signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären an der erreichten Hürde. Das technische Bias gestaltet sich sowohl im kurz- als auch im mittelfristigen Zeitfenster neutral. Ein signifikanter Break über das am 14. Juli markierte Rekordhoch bei 15.811 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Im dann bestätigten übergeordneten Aufwärtstrend würden im Erfolgsfall fortgesetzte Kursavancen in Richtung 15.900-15.928 Punkte, 15.982-16.018 Punkte oder 16.102-16.187 Punkte möglich. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über eine nächste Unterstützungszone bei 15.683-15.703 Punkten. Deren signifikante Verletzung per Stundenschluss würde einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 16.601-15.632 Punkte oder aktuell 15.574 Punkte wahrscheinlich machen. Zu einer Machtübernahme durch die Bären käme es erst im Falle einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 15.424-15.493 Punkten. Potenzielle Ziele lauten dann 15.264/15.304 Punkte und 15.049/15.092 Punkte.