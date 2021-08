Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 317,45 EUR erreicht. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis auf ein im März notiertes 3-Jahres-Tief bei 162,20 EUR hinab. Nach einer kräftigen Erholung bis knapp unterhalb des Rekordhochs prägte eine monatelange Range zwischen 252,05 EUR und 306,80 EUR das Kursgeschehen. Am 25. Juni gelang schließlich der bullishe und von hohem Handelsvolumen begleitete Ausbruch aus der Range. Nachfolgend konnte der Wert bis auf ein am 4. August verzeichnetes neues Allzeithoch bei 336,25 EUR ansteigen. Seither befindet er sich im Korrekturmodus. Zuletzt testete er erneut erfolgreich das wichtige Supportcluster, das sich aus dem Ausbruchsniveau und der 50-Tage-Linie ergibt, und konnte sich am Freitag deutlicher davon nach oben absetzen. Solange diese Unterstützungszone bei derzeit 304,35-308,12 EUR nicht signifikant unterboten wird, bleiben die Chancen auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung Allzeithoch bestehen. Bestätigend für dieses Szenario wäre ein Tagesschluss oberhalb von 324,11/324,48 EUR zu werten. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über die bis 340,64 EUR reichende Zielzone per Tagesschluss, um Anschlusspotenzial in Richtung 359,68/361,55 EUR freizusetzen. Zwischenetappen lauten im Erfolgsfall 344,63/348,02 EUR und 355,28 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter 304,35-308,12 EUR wäre hingegen kurzfristig bearish zu sehen. In diesem Fall sollte ein Rücksetzer in Richtung 293,80 EUR oder derzeit 288,26 EUR (steigende 200-Tage-Linie) eingeplant werden.