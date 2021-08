Die Aktie des Energieversorgers E.ON (WKN: ENAG99) war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 51,37 EUR bis auf ein im Jahr 2016 verzeichnetes Rekordtief bei 5,99 EUR eingebrochen. Nach einer rund ein Jahr andauernden Rally ging der Wert in eine langfristige Seitwärtsbewegung zwischen 7,60 EUR und 11,56 EUR über. Diese übergeordnete Handelsspanne ist weiterhin intakt. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild befinden sich die Bullen klar am Ruder. Nach dem Erreichen eines Tiefs bei 8,27 EUR im März folgten eine dynamische Rally und eine dreiwellige Abwärtskorrektur. Der vom Korrekturtief bei 9,71 EUR im Juni gestartete zweite Kursschub beförderte die Notierung nun im gestrigen Handel mit einer langen bullishen Tageskerze über die horizontale Widerstandszone 10,72/10,81 EUR bis auf ein 17-Monats-Hoch. Weitere Kursavancen in Richtung 11,56/11,59 EUR stehen damit auf der Agenda. Zwischenetappen lauten 10,99 EUR, 11,10 EUR und 11,27/11,34 EUR. Mögliche Rücksetzer sollten nun im Supportbereich 10,72/10,81 EUR auf Nachfrage treffen, um das bullishe Ausbruchssignal nicht zu gefährden. Darunter würden potenzielle Auffangbereiche bei 10,50/10,60 EUR und 10,33 EUR in den Fokus rücken.